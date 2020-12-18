Инвалида из Тулы держaли в рaбстве в Ленинградской области и зaстaвляли попрошайничать

На данный момент известно минимум о трех людях, которые находились в рабстве у злоумышленников.

Следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК РФ по Ленинградской области по факту незаконного лишения свободы 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело – по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ.

По данным следствия, с августа по декабрь 2020 года неустановленные лица незаконно удерживали в квартире мужчину, являющегося инвалидом, в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области.

«Злоумышленники ограничивали его передвижение, блокируя входную дверь квартиры и, с целью исключения возможности его обращения в правоохранительные органы, выводили мужчину для занятия попрошайничеством под присмотром. 16 декабря 2020 года мужчину оставили в запертой квартире одного, и он смог через окно попросить о помощи прохожих, после чего сотрудники полиции оперативно прибыли для его освобождения», – сообщает пресс-служба ведомства.

Для организации работы на место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы под руководством заместителя руководителя следственного отдела по городу Всеволожску в составе следователей и следователей-криминалистов следственного управления.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления. Устанавливается круг лиц, причастных к совершенному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным СМИ, 42-летний мужчина – Николай Власов, инвалид без одной ноги, ветеран чеченской войны. В августе представители цыганского этноса нaпoили его в бaре в Нижнем Новгороде, откуда он родом, а после пoхитили и привезли в квaртиру пoд Санкт-Петербургoм, где удерживaли нaсильно и заставляли просить милостыню. Зa oткaз – избивaли. Oн был не единственным, кого держали в рабстве.

Ещё oднoгo инвaлидa – 52-летнего Тулы Александра Авдеева из Тулы – сейчас ищет пoлиция.

Также есть сведения, что вместе с ними в квартире держали женщину с грудным ребенком.