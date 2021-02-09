Метеопредупреждение: в ближайшие часы Тулу завалит снегом

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа 9 февраля с сохранением до 9.00 10 февраля на территории Тульской области местами ожидается сильный снег, усиление восточного ветра с порывами 12-17 м/с, на дорогах местами гололедица, снежные заносы.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил безопасности.

При порывистом ветре:

машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи);

водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного 112, 101.