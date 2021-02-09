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Метеопредупреждение: в ближайшие часы Тулу завалит снегом
Фото из архива Myslo.

Метеопредупреждение: в ближайшие часы Тулу завалит снегом

Синоптики прогнозирует снег и сильный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа 9 февраля с сохранением до 9.00 10 февраля на территории Тульской области местами ожидается сильный снег, усиление восточного ветра с порывами 12-17 м/с, на дорогах местами гололедица, снежные заносы.
 
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил безопасности.
 
При порывистом ветре:
 
  • машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи);
  • водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного 112, 101.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:50 +9
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