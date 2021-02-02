В Новомосковске мошенник «увёл» партию антисептиков на 3 млн рублей

Новомосковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении группового мошенничества в особо крупном размере.

Установлено, что 11 июня прошлого года злоумышленник на грузовике с водителем приехал к складу производственного предприятия. Предъявив охране поддельный пропуск и накладную, он заехал на территорию и погрузил в кузов более 110 тысяч упаковок антисептического геля общей стоимостью почти 3 млн рублей.

Похищенную продукцию он вывез в Московскую область и передал неустановленным лицам. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима.