Изображение Ioannis Ioannidis с сайта Pixabay
ГИБДД предупреждает туляков о тумане
Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дороге.
Региональная ГИБДД, со ссылкой на прогноз Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупреждает жителей области о тумане. Госавтоинспекция напоминает, что при плохих погодных условиях даже незначительная ошибка на дороге может привести к трагедии, и призывает водителей был предельно аккуратными и внимательными:
Перед поездкой нужно проверить исправность световых приборов, а при движении обязательно использовать противотуманные фары. Следует акцентировать внимание на работу задних фонарей транспортного средства.
Следите за соблюдением скоростного режима. Скорость должна быть безопасной, чтобы водитель мог успеть остановить автомобиль при внезапном появлении препятствия на пути.
При обгоне и перестроении на трассе не забывайте включать указатели поворота — в условиях тумана это позволит избежать ДТП.
Выбирайте безопасную дистанцию и боковой интервал. Большинство водителей добросовестно стараются выдержать безопасное расстояние между машинами. Но при этом они не догадываются, что человеческому глазу все предметы в тумане могут представляться примерно в два раза дальше, чем в действительности!
Туман не только ухудшает видимость, закрывает ориентиры, но и изменяет окраску всех цветов предметов, кроме красного.
Водителю нужно знать и учитывать, что желтый цвет в тумане становится красноватым, а зеленый — желтоватым. Поэтому, приближаясь к регулируемым перекресткам будьте предельно внимательно и снизьте скорость.
Включение дальнего света фар не приведет к улучшению видимости: свет, отражаясь в мельчайших водяных каплях, создает непрозрачную среду и слепит водителя. Поэтому в тумане нужно ехать только при ближнем свете фар, который в какой-то степени еще освещает дорогу. Еще лучше использовать специальные противотуманные фары с низким и широким пучком света.
В условиях сильного тумана часто возникает ситуации, когда фары не помогают и ничего не видно. Хороший и действенный способ, это включить аварийную сигнализацию: мигающие оранжевые огни видны очень хорошо, даже если туман очень густой!
Обозначьте габариты автомобиля при остановке. В темное время суток в условиях тумана остановка на неосвещенной автомобильной дороге опасна. Если нужно остановиться, по-возможности, сделайте это на примыкающий к трассе дороге или объекте придорожного сервиса — кафе, АЗС
и т. д.
При технической неисправности включите аварийную световую сигнализацию, а если она неисправна или отсутствует — выставьте позади автомобиля знак аварийной остановки. Ни в коем случае не останавливайтесь сразу за поворотом!
Водителю, а также пешеходам, стоит помнить, что человека в темной одежде плохо видно на проезжей части.
Часто водитель замечает пешехода в самый последний момент, а если на улице туман, то пешехода можно и вовсе не увидеть.
Действия каждого участника дорожного движения, в том числе и пешехода, должны быть понятны, предсказуемы и безопасны для всех. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по проезжей части или обочине, а особенно при движении вне населенного пункта, обязательно должны использовать световозвращающие элементы на одежде.
Другие статьи по темам
Место