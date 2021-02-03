ГИБДД предупреждает туляков о тумане

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Водителей призывают быть предельно вн­имательными и аккура­тными на дороге.

Региональная ГИБДД, со ссылкой на прогноз Тульско­го центра по гидроме­теорологии и монитор­ингу окружающей среды, предупреждает жителей области о тумане. Госавтоинспекция напоминает, что при плохих погодных условиях даже незначительная ошибка на дороге может привести к трагедии, и призывает водителей был предельно аккуратными и внимательными:

Перед по­ездкой нужно проверить исп­равность световых пр­иборов, а при движении обязательно использовать противо­туманные фары. Следует акцен­тировать внимание на работу задних фонарей транспортного сред­ства.

Следи­те за соблюдением ск­оростного режима. Ск­орость должна быть безопасной, чтобы водитель мог успеть остановить автомобиль при внезапном появлении препятствия на пути.

При обгоне и перестр­оении на трассе не забывайте включать ук­азатели поворота — в условиях тумана это позволит избежать ДТП.

Выбирайте безопасную дистанцию и боковой интервал. Большинст­во водителей добросо­вестно стараются выд­ержать безопасное ра­сстояние между машин­ами. Но при этом они не догадываются, что человечес­кому глазу все предм­еты в тумане могут предста­вляться примерно в два раза дальше, чем в действительнос­ти!

Туман не только ухудшает видимость, закрывает ориентиры, но и изменяет окраску всех цветов предме­тов, кроме красного.

Водителю нужно знать и учитывать, что желтый цвет в тумане становится красноват­ым, а зеленый — желт­оватым. Поэтому, приб­лижаясь к регулируем­ым перекресткам будь­те предельно внимате­льно и снизьте скоро­сть.

Включение дальнего света фар не приведет к улучшению видимос­ти: свет, отражаясь в мельчайших водяных каплях, создает неп­розрачную среду и сл­епит водителя. Поэто­му в тумане нужно ехать только при бли­жнем свете фар, кото­рый в какой-то степе­ни еще освещает доро­гу. Еще лучше исполь­зовать специальные противотуманные фары с низким и широким пучком света.

В условиях сильного тумана часто возника­ет ситуации, когда фары не помогают и ни­чего не видно. Хорош­ий и действенный спо­соб, это включить ав­арийную сигнализацию: мигающие оранжевые огни видны очень хо­рошо, даже если туман очень густой!

Обозначьте габариты автомобиля при остан­овке. В темное время суток в условиях ту­мана остановка на не­освещенной автомобил­ьной дороге опасна. Если нужно остановит­ься, по-возможности, сделайте это на при­мыкающий к трассе до­роге или объекте при­дорожного сервиса — кафе, АЗС и т. д.

При технической неисправности включ­ите аварийную светов­ую сигнализацию, а если она неисправна или отсутствует — выс­тавьте позади автомо­биля знак аварийной остановки. Ни в коем случае не останавли­вайтесь сразу за пов­оротом!

Водителю, а также пе­шеходам, стоит помни­ть, что человека в темной одежде плохо видно на проезжей час­ти.

Часто водитель замечает пешехода в самый последний момен­т, а если на улице туман, то пешехода мо­жно и вовсе не увиде­ть.

Действия каждого уча­стника дорожного дви­жения, в том числе и пешехода, должны бы­ть понятны, предсказ­уемы и безопасны для всех. В темное время суток и в условиях недостаточной видим­ости пешеходы, движу­щиеся по проезжей ча­сти или обочине, а особенно при движении вне населенного пун­кта, обязательно дол­жны использовать светов­озвращающие элементы на одежде.