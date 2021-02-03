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В Тульской области повысили прожиточный минимум для пенсионеров
Изображение Дмитрий Дмитрий с сайта Pixabay.

В Тульской области повысили прожиточный минимум для пенсионеров

По сравнению с третьим кварталом прошлого года для всех остальных жителей нашего региона прожиточный минимум немного снизили.

Правительство Тульской области установило величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2021 год.
 
Из официального документа следует, что прожиточный минимум увеличился только для пенсионеров. Теперь он составляет 9 997 рублей, что на 557 рублей больше, чем в третьем квартале прошлого года.
 
По сравнению с третьим кварталом прошлого года для всех остальных жителей нашего региона прожиточный минимум немного снизили. Так, на душу населения он составляет 11 134 рубля (было 11 167), для трудоспособного населения 11 922 (было 11 970), для детей 11 032 рубля (было 11 098).
 
Документ подписан первым заместителем губернатора — председателем правительства Тульской области Валерием Шериным. Постановление вступает в силу со дня официальной публикации, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и действует по 31 декабря 2021 года.
 
Напомним, с этого года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь зависит от среднедушевого дохода по стране.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:04 −9
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