Полиция предупредила туляков о последствиях участия в незаконном митинге 31 января

Фото из архива Myslo.

В преддверии акции в поддержку Алексея Навального, которая может состояться в Туле, УМВД опубликовало официальное сообщение.

– УМВД России по Тульской области официально предупреждает, что за призывы к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года и за участие в таких акциях предусмотрена ответственность в соответствии с законами Российской Федерации.

Публичное мероприятие не может проводиться в местах, где имеется угроза безопасности его участников. Действия, связанные с попыткой организации и проведения несогласованного публичного мероприятия, а равно участия в нем, будут квалифицироваться в соответствии с действующим законодательством. Любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также неукоснительно выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, за призыв к участию в несанкционированном митинге, который состоялся 23 января в Туле, житель Щекинского района получил штраф в 25 тысяч рублей. Еще нескольким тулякам выписали штрафы в 10 тысяч рублей за участие в акции.