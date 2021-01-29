новости
новости
Регистрация
Полиция предупредила туляков о последствиях участия в незаконном митинге 31 января
Фото из архива Myslo.

Полиция предупредила туляков о последствиях участия в незаконном митинге 31 января

В преддверии акции в поддержку Алексея Навального, которая может состояться в Туле, УМВД опубликовало официальное сообщение.

– УМВД России по Тульской области официально предупреждает, что за призывы к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года и за участие в таких акциях предусмотрена ответственность в соответствии с законами Российской Федерации.

Публичное мероприятие не может проводиться в местах, где имеется угроза безопасности его участников. Действия, связанные с попыткой организации и проведения несогласованного публичного мероприятия, а равно участия в нем, будут квалифицироваться в соответствии с действующим законодательством. Любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также неукоснительно выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, за призыв к участию в несанкционированном митинге, который состоялся 23 января в Туле, житель Щекинского района получил штраф в 25 тысяч рублей. Еще нескольким тулякам выписали штрафы в 10 тысяч рублей за участие в акции.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 13:20 −10
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
несанкционированный митингполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на улице Советской начался снос незаконного кафе
В Туле на улице Советской начался снос незаконного кафе
Скончался старейший клирик Тульской епархии
Скончался старейший клирик Тульской епархии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.