Во сколько обошлась тулякам поддержка Навального на незаконном митинге

Фото из архива Myslo.

Каждому из шести участников мероприятия предстоит заплатить по 10 тысяч рублей.

Привокзальный районный суд Тулы рассмотрел шесть административных дел по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Протоколы были составлены в отношении участников несогласованного митинга, который состоялся 23 января в Сквере Памяти жертв политических репрессий. Напомним, ранее стало известно, что житель Щекинского района оштрафован за призыв к участию в этом мероприятии.

Постановлениями суда участники незаконного митинга признаны виновными в совершении административного правонарушения, каждому из них назначен штраф на сумму 10 тысяч рублей.