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Щекинец заплатит 25 тысяч рублей за пост «ВКонтакте» о незаконном митинге

Щекинец заплатит 25 тысяч рублей за пост «ВКонтакте» о незаконном митинге

Мужчина признал вину и пояснил, что сам принимать участие в мероприятии не собирался.

Щекинский районный суд рассмотрел административное дело в отношении местного жителя за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке.

Установлено, что 21 января в 11.16 мужчина с домашнего ноутбука разместил на своей странице «ВКонтакте» пост о том, что 23 января в 14.00 в тульском Сквере Памяти жертв политических репрессий состоится несанкционированный митинг.

В ходе судебного заседания правонарушитель полностью признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что поступил необдуманно, опубликовав информацию о митинге, а сам участвовать в нем не собирался.

Мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Ему назначен штраф на сумму 25 тысяч рублей.

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вчера, в 22:33 −4
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