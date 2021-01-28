В Туле осудили скупого мужчину: он не хотел платить за телевидение

В Туле 51-летний мужчина признан виновным в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Судом установлено, что в ноябре 2017 года обвиняемый воспользовался пиратским ПО и взломал кодировку телевизионного сигнала – продлил подписки на платные каналы. Этот ловкий шаг позволил ему смотреть их совершенно бесплатно.

Решением Центрального районного суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.



