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В Туле осудили скупого мужчину: он не хотел платить за телевидение

В Туле осудили скупого мужчину: он не хотел платить за телевидение

Гражданин раскодировал платные каналы и наслаждался ворохом программ бесплатно.

В Туле 51-летний мужчина признан виновным в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.
 
Судом установлено, что в ноябре 2017 года обвиняемый воспользовался пиратским ПО и взломал кодировку телевизионного сигнала – продлил подписки на платные каналы. Этот ловкий шаг позволил ему смотреть их совершенно бесплатно. 
 
Решением Центрального районного суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. 

 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:12 −9
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