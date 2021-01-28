ДТП с фельдшерами скорой: тульские следователи проводят проверку

Фото: архив Myslo.

Сегодня, 28 января, на 213-м км автодороги Дон произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция. Водитель автомобиля «Ивеко» совершил наезд на двух женщин-медиков, которые находились на этом участке дороги для возможного оказания помощи участникам ДТП.

В результате аварии пострадали 45-летняя и 62-летняя фельдшеры скорой. По нашей информации, 62-летняя пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Состояние 45-летней женщины оценивается врачами как средней тяжести.

По данному факту следователи проводят процессуальную проверку.