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«Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь»: группа «Ария» скоро в Туле

«Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь»: группа «Ария» скоро в Туле

12 марта в Городском концертном зале состоится концерт легендарной рок-группы «Ария». Начало в 19.00.

Вот уже 35 лет группа «колесит по дорогам», как поётся в одной из их песен.
 
За эти годы в истории группы были и фантастические взлеты, и обидные падения, но, как и прежде, музыканты полны энергии и с радостью делятся ею с огромным количеством поклонников по всему миру.
 
Концерты – это их жизнь, это радость от встреч с самыми разными людьми и море эмоций. Год за годом продолжается этот «марафон»: города, самолеты, поезда, автографы, лица старых и новых друзей… И хотя это похоже на «замкнутый круг», музыканты «Арии» любят это и не хотят ничего менять!
 
В юбилейном туре с символическим названием «Замкнутый круг» со сцены прозвучат самые знаковые песни группы «Ария», а также много новых композиций, которые уже полюбились публике. Тур охватывает максимальное количество городов России и ближнего и дальнего зарубежья. Замкнется же круг масштабным юбилейным концертом в Москве. Но, разумеется, на этом гастрольная история не закончится. «Ария» планирует продолжить гастрольные поездки с этой программой и дальше, чтобы программу могло услышать как можно большее число поклонников.
 
Юбилейные концерты «Арии» можно с уверенностью назвать главным музыкальным событием года в России в жанре хард-н-хэви. А значит, явка обязательна!
 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 12:01 +4
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