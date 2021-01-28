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Нелегальные перевозчики в Туле: у водителя обнаружена поддельная лицензия

Нелегальные перевозчики в Туле: у водителя обнаружена поддельная лицензия

В ходе рейда два транспортных средства задержаны и эвакуированы на спецстоянку до решения суда.

26 и 27 января министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области совместно с отделом ГИБДД УМВД России по Туле и Ространснадзором провели рейды, направленные на выявление нелегальных перевозчиков. 

Сотрудникам удалось выявить и пресечь пять фактов нарушений в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. В отношении водителей составлены протоколы об административном правонарушении. Два транспортных средства задержаны и эвакуированы на специализированную стоянку до решения суда. Также у одного из водителей обнаружено разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси с явными признаками подделки.

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