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Статистика коронавируса за сутки: в Тульской области 178 заболевших

Статистика коронавируса за сутки: в Тульской области 178 заболевших

Семь человек скончались.

В Тульской области за сутки подтвердились 178 случаев коронавируса, 195 человек выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 28 411 жителей региона, 25 591 человек вылечился, 979 умерли.

За сутки в России выявлено 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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