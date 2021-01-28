Статистика коронавируса за сутки: в Тульской области 178 заболевших

Семь человек скончались.

В Тульской области за сутки подтвердились 178 случаев коронавируса, 195 человек выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 28 411 жителей региона, 25 591 человек вылечился, 979 умерли.

За сутки в России выявлено 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах: