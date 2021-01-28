Статистика коронавируса за сутки: в Тульской области 178 заболевших
Семь человек скончались.
В Тульской области за сутки подтвердились 178 случаев коронавируса, 195 человек выздоровели, семь скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 28 411 жителей региона, 25 591 человек вылечился, 979 умерли.
За сутки в России выявлено 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах:
вчера, в 11:23, 17 2385 -1
26 января, в 21:19, 207 3141 2
26 января, в 20:14, 89 10524 -25
26 января, в 19:52, 41 1648 1
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