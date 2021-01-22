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Тульская полиция обнародовала кадры задержания наркоторговцев
Стоп-кадр из видео

Тульская полиция обнародовала кадры задержания наркоторговцев

У подозреваемых нашли больше полкило амфетамина и мефедрона.

Накануне днем полицейские регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН), ГИБДД и бойцы спецподразделения «Гром» задержали подозреваемых в незаконном наркообороте.
 
Сотрудники УКОН выяснили маршрут передвижения подозреваемых для реализации преступного умысла по сбыту наркотиков. В этот момент 40-летний туляк и его 32-летний подельник, представитель цыганского этноса, были задержаны.
 
 
«В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли 30 свертков общей массой более 200 г, предположительно, подготовленных к сбыту на территории Тулы. По результатам исследования, проведенного в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тульской области, в свертках находилось вещество, являющееся наркотиком», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Затем был проведен обыск в съемном доме у подозреваемых. В стене жилища обнаружили тайник, в котором в присутствии понятых нашли больше половины килограмма амфетамина и мефедрона.
 
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.
 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:24 +9
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