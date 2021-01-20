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Тульский электрик стал наркокурьером и лишился свободы на 12 лет

Тульский электрик стал наркокурьером и лишился свободы на 12 лет

50-летний мужчина признан виновным в покушении на сбыт наркотиков.

В Туле 50-летний безработный мужчина признан виновным в покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что мужчина, подрабатывающий электриком, в прошлом году в соцсети получил сообщение с предложением поработать закладчиком наркотиков. Он согласился и даже успел подготовить две закладки, но был задержан полицейскими в тот момент, когда прятал одну из закладок.
 
Решением суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.  
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:51 +3
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