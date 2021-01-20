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Тулякам расскажут правду о романе Льва Толстого «Война и мир»
Промо-фото из мини-сериала BBC «Война и мир».

Тулякам расскажут правду о романе Льва Толстого «Война и мир»

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» открывает год своего 100-летнего юбилея онлайн-мероприятием.

23 января в 12.00 состоится прямой эфир с участием руководителя отдела научно-исследовательской работы музея Галины Алексеевой. Ее собеседницей станет заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы музея-заповедника «Бородинское поле» Елена Семенищева.

Трансляция будет доступна на странице Ясной Поляны в Instagram.

Эфир будет посвящен связи исторической реальности и художественного вымысла в романе. Партнерами по диалогу станут специалисты в разных областях – литературовед и историк. Их дискуссия затронет широкий круг тем, связанных с Отечественной войной 1812 года и ее изображением в романе.

В ходе эфира вы узнаете, насколько правдиво у Толстого показаны Кутузов и Наполеон, можно ли считать «Войну и мир» историческим источником в изучении Бородинского сражения.

А также почему участники войны 1812 года критически отнеслись к этому произведению.

Наша справка

Галина Васильевна Алексеева – кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры РФ, заведующая отделом научно-исследовательской работы музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Окончила факультет иностранных языков ТГПУ. Защитила кандидатскую диссертацию по теме «Восприятие Л. Н. Толстым американских писателей XIX – начала XX вв. (по материалам личной библиотеки Л. Н. Толстого)». Организатор международных научных конференций в Ясной Поляне. Автор многочисленных исследовательских работ о Льве Толстом. В 2020 году статья Г. В. Алексеевой была опубликована в Оксфордской научной энциклопедии литературы.

 

Елена Васильевна Семенищева – заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея-заповедника «Бородинское поле». Работает в музее 38 лет. Окончила факультет романо-германской филологии Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской (сейчас МГОУ). Принимала участие в создании экспозиций Бородинского музея, является автором экспозиции «Герои романа «Война и мир» на Бородинском поле». Елена Васильевна является автором научных статей и буклетов, посвященных теме Отечественной войны 1812 года. Участница многочисленных российских и международных научных конференций.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 14:10 +2
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Галина АлексееваЕлена Семенищева
Место
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