новости
новости
Регистрация
ДТП в Скуратово: водитель ассенизаторской машины умер за рулем

ДТП в Скуратово: водитель ассенизаторской машины умер за рулем

Мужчина почувствовал себя плохо и потерял управление машиной.

Трагедия произошла в Туле в мкрн Скуратово. Ассенизаторская машина внезапно съехала в кювет и перевернулась. Очевидцы обнаружили водителя без сознания. О случившемся они сообщили в ГИБДД и скорую помощь.

Приехавшие на вызов медики констатировали смерть водителя.

В Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительным данным, смерть 58-летнего мужчины наступила во время движения и не связана с управлением транспортным средством.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:30 +3
Другие статьи по темам
Событие
ассенизаторская машинадтпперевернулся грузовик
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский электрик стал наркокурьером и лишился свободы на 12 лет
Тульский электрик стал наркокурьером и лишился свободы на 12 лет
Деятельность кинотеатра «Синема парк» будет приостановлена?
Деятельность кинотеатра «Синема парк» будет приостановлена?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.