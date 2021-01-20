ДТП в Скуратово: водитель ассенизаторской машины умер за рулем
Мужчина почувствовал себя плохо и потерял управление машиной.
Трагедия произошла в Туле в мкрн Скуратово. Ассенизаторская машина внезапно съехала в кювет и перевернулась. Очевидцы обнаружили водителя без сознания. О случившемся они сообщили в ГИБДД и скорую помощь.
Приехавшие на вызов медики констатировали смерть водителя.
В Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительным данным, смерть 58-летнего мужчины наступила во время движения и не связана с управлением транспортным средством.
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