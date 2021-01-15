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Волк – 200 рублей, голубь – 600: тульская ГИБДД напомнила размеры штрафов за сбитых животных
Изображение steve felberg с сайта Pixabay.

Волк – 200 рублей, голубь – 600: тульская ГИБДД напомнила размеры штрафов за сбитых животных

Самый большой штраф предусмотрен за лося.

Региональная Госавтоинспекция опубликовала напоминание о размере штрафов, предусмотренных за наезд на дикую живность. Из приведенных данных видно, что дешевле всего сбить волка (200 рублей) либо белку (500 рублей). Самые же высокие штрафы – за сбитого оленя (70 000 рублей) и лося (80 000 рублей).
 
 
Напомним, вечером 13 января в Суворовском районе произошло необычное ДТП – на автодороге Чекалин – Суворов – Ханино 57-летний водитель Lada Granta совершил наезд на лося, после чего машина вылетела на встречку и врезалась в Kia Rio.
 
В результате автоаварии пострадали 42-летний водитель Kia и 48-летняя пассажирка Lada. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:30 +3
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