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В Туле на проспекте Ленина разрешили левый поворот

В Туле на проспекте Ленина разрешили левый поворот

Также в районе пересечения с улицей Мира установили дорожный знак «Движение по полосам».

С 15 января в Туле на участке пр. Ленина изменилась организация дорожного движения. Теперь на пересечении с улицей Мира водителям можно поворачивать налево. Для этого на светофоре установили дополнительную секцию. Кроме того, на перекрестке повесили знак «Движение по полосам».

Нововведения начали действовать всего несколько часов назад. Автомобилисты пока по привычке останавливаются на красный сигнал светофора на крайней левой полосе, чтобы проехать прямо. Однако теперь это нарушение ПДД.

Перекресток пр. Ленина и ул. Мира был одним из самых аварийных в Туле. Здесь случилось несколько резонансных ДТП.

Одно из самых страшных произошло в апреле 2019 года. Тогда в поворачивавший с проспекта ВАЗ-2114 на высокой скорости влетел пьяный лихач на Mercedes-Benz. Водитель ВАЗа скончался до приезда медиков (подробно об этой истории Myslo писал здесь).

Одной из мер для снижения аварийности на этом опасном участке стал запрет левого поворота. Но это решение, принятое транспортниками почти год назад, вызвало неоднозначную реакцию среди водителей.

По словам главного инструктора-специалиста отдела организации дорожного движения управления по транспорту и дорожному хозяйству Павла Пулина, тульские автомобилисты неоднократно обращались в администрацию с просьбой разрешить поворот налево.

Транспортники дополнительно исследовали перекресток и решили, что эта мера действительно необходима.

Специалисты мониторили данный участок с осени 2019 года.

Интересно, что ранее начальник УГИБДД по Тульской области Вячеслав Лопатников в интервью Myslo говорил, что введение левого поворота на проспекте может привести к существенному затруднению движения.

Павел Пулин

– Соответствующие изменения в проект организации дорожного движения были внесены по поручению главы администрации Тулы в целях увеличения пропускной способности, а также повышения безопасности.

Дополнительная секция светофора работает 10 секунд и загорается одновременно с основной.

По словам Павла Пулина, больше специалисты пока не планируют где-либо на пр. Ленина разрешать поворот налево. В данный момент такой маневр можно совершать на пересечении проспекта с улицами Болдина и 9 Мая.

Галерея
В Туле на проспекте Ленина водителям разрешили поворачивать налево, Фото: 1
В Туле на проспекте Ленина водителям разрешили поворачивать налево, Фото: 2
В Туле на проспекте Ленина водителям разрешили поворачивать налево, Фото: 3
В Туле на проспекте Ленина водителям разрешили поворачивать налево, Фото: 4
В Туле на проспекте Ленина водителям разрешили поворачивать налево, Фото: 5
В Туле на проспекте Ленина водителям разрешили поворачивать налево, Фото: 6
В Туле на проспекте Ленина водителям разрешили поворачивать налево, Фото: 7
В Туле на проспекте Ленина водителям разрешили поворачивать налево, Фото: 8
В Туле на проспекте Ленина водителям разрешили поворачивать налево, Фото: 9
В Туле на проспекте Ленина водителям разрешили поворачивать налево, Фото: 10
В Туле на проспекте Ленина водителям разрешили поворачивать налево, Фото: 11
В Туле на проспекте Ленина водителям разрешили поворачивать налево, Фото: 12
В Туле на проспекте Ленина водителям разрешили поворачивать налево, Фото: 13
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:12 +2
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