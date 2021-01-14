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В Суворовском районе лось спровоцировал ДТП с пострадавшими
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Суворовском районе лось спровоцировал ДТП с пострадавшими

В результате автоаварии госпитализированы два человека.

Вечером 13 января в Суворовском районе произошло необычное ДТП. На автодороге «Чекалин-Суворов-Ханино» 57-летний водитель Lada Granta совершил наезд на лося, после чего машина вылетела на встречку и там врезалась в Kia Rio.
 
В результате автоаварии пострадали 42-летний водитель Kia и 48-летняя пассажирка Lada. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, оба госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
 
 

 

В ГИБДД напоминают, что при наезде на животное нужно учитывать следующие рекомендации:

  • при любых повреждениях животному и автомобилю необходимо вызвать сотрудника ГИБДД — это полностью исключит возможность наказания за оставление места ДТП;
  • если животное погибло, либо получило серьезные повреждения, его владелец сможет получить компенсацию по программе ОСАГО — страховка будет выплачена в пределах 400 тыс. руб., так как животное относится к имуществу;
  • если автомобиль получил повреждения, водитель сможет получить компенсацию по полису КАСКО, либо с собственника животного, нарушившего обязанности по контролю за своим имуществом.
  • Возможно возмещение ущерба, причинённого автомобилю, за счет собственника животного, для этого нужно доказать, что животное оказалось на дороге по вине своего владельца — например, если в результате утраты контроля за коровой, она вышла на проезжую часть и попала под колеса машины. Определить вину в таком ДТП сможет только суд, при рассмотрении гражданского дела.
  • Если вина собственника животного в ДТП отсутствует, водителю предстоит возместить ущерб, как владельцу источника повышенной опасности.
  • Процедура возмещения ущерба может проходить в рамках ОСАГО, либо путем подачи иска в суд. Для получения страховки, владелец животного должен представить заявление и документы, подтверждающие размер причиненного ущерба.
  • Стоимость домашних животных может быть определена оценщиком, либо по документам об их приобретении
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:51 +1
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