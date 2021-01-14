В Суворовском районе лось спровоцировал ДТП с пострадавшими

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

Вечером 13 января в Суворовском районе произошло необычное ДТП. На автодороге «Чекалин-Суворов-Ханино» 57-летний водитель Lada Granta совершил наезд на лося, после чего машина вылетела на встречку и там врезалась в Kia Rio.

В результате автоаварии пострадали 42-летний водитель Kia и 48-летняя пассажирка Lada. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, оба госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В ГИБДД напоминают, что при наезде на животное нужно учитывать следующие рекомендации: