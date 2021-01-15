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В плавскую колонию пытались доставить телефоны и сим-карты

В плавскую колонию пытались доставить телефоны и сим-карты

Но «почтальоны» не смогли перебросить «посылку» через забор.

В Плавске сотрудники УФСИН пресекли попытку доставить в исправительную колонию №4 телефоны и сим-карты, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Некие злоумышленники пытались перекинуть через забор ИК три свертка, но, видимо, недооценили свои силы, не смогли перебросить «посылку» и стремительно убежали. В «посылке» было обнаружено пять телефонов и две сим-карты. 
 
По данному факту сотрудниками оперативного отдела ИК-4 проводится служебная проверка. 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:02 +3
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