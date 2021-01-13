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В Белеве два предпринимателя заявили, что им угрожает местная чиновница

В Белеве два предпринимателя заявили, что им угрожает местная чиновница

Речь идет о сотруднице администрации, чья сестра фактически владеет домом, которого, по бумагам, не существует.

В Белевском районном суде рассматривается иск инспектора сектора экономического развития администрации Людмилы Страхатовой к главе муниципального образования город Белев Владимиру Корыстову и ООО «Слобода».

Причина иска — якобы оскорбленные честь, деловая репутация и достоинство госпожи Страхатовой. Сотрудница администрации увидела оскорбления в нашем тексте о фейковом сносе дома в Белеве.

Напомним, в октябре прошлого года мы писали, что уже 15 лет домом № 14 на улице Гражданской незаконно владеют частные лица. По бумагам строения нет. А по факту — в нем живет сестра Людмилы Страхатовой. Прочитав наш репортаж, Людмила Вячеславовна, решительно отказавшаяся в свое время беседовать с журналистом Myslo, воспылала гневом и потребовала, чтобы наш портал удалил «недостоверную информацию».

Согласно иску, такой информацией Людмила Вячеславовна считает практически весь текст: начиная от заявления, что в редакцию обратились с жалобой жители, заканчивая фразой о том, что она отказалась общаться с корреспондентом Myslo.

Суть иска к главе МО город Белев сводится к тому, что Людмила Вячеславовна не согласна с характеристикой, данной ей Владимиром Корыстовым в комментарии для нашего портала. В частности, она категорически не приемлет его высказывание о том, что она — «раковая опухоль на теле администрации».

В ходе судебного заседания Людмила Вячеславовна приложила к делу характеристику с места работы, в которой ее называют честным, справедливым и добросовестным сотрудником. А когда у честного и добросовестного сотрудника поинтересовались, почему она не попросила сестру освободить незаконно занятый дом, госпожа Страхатова хмыкнула и заявила, что «не обязана кого-то к чему-то принуждать».

В такой манере Людмила Вячеславовна предпочитала отвечать на все заданные ей вопросы. Или вовсе уходить от ответа, задавая встречные, не имеющие отношению к делу, вопросы.

После небольшого перерыва суд удовлетворил ходатайство Владимира Корыстова о привлечении свидетелей — двух местных предпринимателей.

Отвечая на вопросы судьи, будучи предупрежденными об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, бизнесмены прямо и открыто заявили, что в их адрес поступали угрозы от госпожи Страхатовой — «если они продолжат пробивать тему с домом ее сестры» и не начнут «работать как все». После выступления свидетелей Людмила Вячеславовна попросила суд назначить дату нового заседания, заявив, что опаздывает на прием к врачу.

Рассмотрение данного дела продолжится на следующей неделе.

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:40 +11
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