На Тулу надвигаются снегопад и метель
По прогнозам синоптиков, непогода накроет регион уже вечером.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 января с 21.00 в регионе ожидается непогода: ветер усилится до 12−17 м/с, обрушатся метель, сильный снег, возможны снежные заносы. Непогода сохранится на сутки.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:
- управляя транспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
- при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями.