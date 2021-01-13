На Тулу надвигаются снегопад и метель

По прогнозам синоптиков, непогода накроет регион уже вечером.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 января с 21.00 в регионе ожидается непогода: ветер усилится до 12−17 м/с, обрушатся метель, сильный снег, возможны снежные заносы. Непогода сохранится на сутки.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

управляя транспортом в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями.