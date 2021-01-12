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В Тульской области 206 новых случаев коронавируса и пять смертей

В Тульской области 206 новых случаев коронавируса и пять смертей

Об этом сообщил федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки выявили 206 новых случаев коронавируса, 198 человек выздоровели, пять скончались.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 25 284 жителя региона, 22 370 вылечились, 872 умерли.

За сутки в России подтвердились 22 934 новых случая коронавируса, зафиксирован 531 летальный исход, выздоровели 24 755 человек.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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