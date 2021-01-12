В Тульской области 206 новых случаев коронавируса и пять смертей
Об этом сообщил федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки выявили 206 новых случаев коронавируса, 198 человек выздоровели, пять скончались.
Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 25 284 жителя региона, 22 370 вылечились, 872 умерли.
За сутки в России подтвердились 22 934 новых случая коронавируса, зафиксирован 531 летальный исход, выздоровели 24 755 человек.
Алексей Дюмин о нарушении коронавирусных мер в общепите и ТЦ: «Наказывать и закрывать в короткие сроки»
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