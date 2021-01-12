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Более 111 тысяч маленьких туляков получили президентскую выплату к Новому году

Более 111 тысяч маленьких туляков получили президентскую выплату к Новому году

Подать заявление на выплату можно до 1 апреля 2021 года.

На оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина обсудили вопрос о выплатах семьям с детьми.

В ходе своей пресс-конференции 17 декабря Президент России Владимир Путин сообщил о решении предоставить единовременные выплаты в 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 7 лет включительно.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова сообщила, что по состоянию на 1 января выплаты направлены 111 613 детям.

Семьи, которые не получили выплату, могут подать заявление в отделение Пенсионного фонда РФ в Тульской области до 1 апреля текущего года.

Кроме того, Ольга Гремякова напомнила, что 2020 году в регионе предоставляются ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в размере 50% от прожиточного минимума в малоимущих семьях, где доход составляет менее прожиточного минимума на члена семьи. Число ее получателей в регионе — порядка 20 тысяч детей. Выплата будет предоставляться и в этом году.

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