Жителям Привокзального района бесплатно раздают питьевую воду

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Над устранением коммунальной аварии работают 10 человек.

Утром 4 января произошло отключение холодного водоснабжения из-за повреждения трубопровода диаметром 150 мм по ул. Серебровской.

На улицах Серебровская, Седова, Самокатная, 1-я, 2-я, 3-я Трубная, 1-я, 2-я, 3-я Зеркальная временно ограничено водоснабжение. На месте аварии работают 10 сотрудников «Тулагорводоканала» и три единицы техники.

Для жителей организована бесплатная раздача питьевой воды рядом с домом № 20 по ул. Серебровской. Вопрос находится на контроле администрации Тулы.