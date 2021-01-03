«Зимнее дело»: в Алексине неизвестные разломали снеговика

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В соцсетях жители Алексина обсуждают и осуждают недостойное поведение земляков.

Некие вандалы разломали снеговика, который, по словам его создателей, «целый день радовал прохожих на Петровке»:

- Знаете, что самое обидное: когда дети с родителями, или же просто другие люди делают снеговиков, а другие НЕлюди это ломают. Это просто обидно! Не раз с таким сталкивалась. Если ты с рождения обезьяна, то ты таковой и будешь, - возмущается автор поста.



В комментариях ее поддерживает множество людей, которые заявляют, что снеговика поломали либо пьяные прохожие, либо подростки.