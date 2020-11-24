Дело Олега Федосова: за что судят экс-главу Щекинского района

Вместе со своим замом он нанес ущерб вверенному ему району на 130 миллионов рублей.

В Щекинском городском суде рассматривают уголовное дело в отношении бывшего главы Щекинского района Олега Федосова и экс-заместителя главы администрации по развитию инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству Щекинского района Алексея Рыжкова.



В ходе предварительного расследования установлено, что 14 августа 2018 года Федосов заключил контракт с некой фирмой на выполнение работ по рекультивации полигона ТБО в деревне Подиваньково. Цена контракта составила 120 миллионов 750 тысяч рублей. Контролировать ход исполнения контракта обязан был замглавы администрации Щекинского района.

В нарушение требований Федерального закона «Об экологической экспертизе» и положений проектно-сметной документации бывший глава администрации района вместе со своим заместителем, с целью создания видимости надлежащего исполнения подрядчиком муниципального контракта, дал согласие на изменение проектного решения по контракту, предусматривающего использование материалов, среднерыночная стоимость которых значительно ниже стоимости, указанной в контракте.

При этом обвиняемые были осведомлены о нарушениях, допущенных подрядчиком при выполнении работ по рекультивации полигона. Однако они не предприняли мер, чтобы обязать подрядчика к надлежащему исполнению условий контракта и выполнению работ в полном объеме, тем самым совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий.

Таким образом, в настоящее время вновь возникла необходимость проведения всех этапов рекультивации полигона, устранения последствий работ, проведенных с нарушением условий муниципального контракта.

Общий материальный ущерб бюджету муниципального образования Щекинский район от преступных действий обвиняемых составил 130 миллионов рублей.



Следующее заседание по данному делу состоится 30 ноября.