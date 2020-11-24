Дело Олега Федосова: за что судят экс-главу Щекинского района
Вместе со своим замом он нанес ущерб вверенному ему району на 130 миллионов рублей.
В Щекинском городском суде рассматривают уголовное дело в отношении бывшего главы Щекинского района Олега Федосова и экс-заместителя главы администрации по развитию инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству Щекинского района Алексея Рыжкова.
В ходе предварительного расследования установлено, что 14 августа 2018 года Федосов заключил контракт с некой фирмой на выполнение работ по рекультивации полигона ТБО в деревне Подиваньково. Цена контракта составила 120 миллионов 750 тысяч рублей. Контролировать ход исполнения контракта обязан был замглавы администрации Щекинского района.
В нарушение требований Федерального закона «Об экологической экспертизе» и положений проектно-сметной документации бывший глава администрации района вместе со своим заместителем, с целью создания видимости надлежащего исполнения подрядчиком муниципального контракта, дал согласие на изменение проектного решения по контракту, предусматривающего использование материалов, среднерыночная стоимость которых значительно ниже стоимости, указанной в контракте.
При этом обвиняемые были осведомлены о нарушениях, допущенных подрядчиком при выполнении работ по рекультивации полигона. Однако они не предприняли мер, чтобы обязать подрядчика к надлежащему исполнению условий контракта и выполнению работ в полном объеме, тем самым совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий.
Таким образом, в настоящее время вновь возникла необходимость проведения всех этапов рекультивации полигона, устранения последствий работ, проведенных с нарушением условий муниципального контракта.
Общий материальный ущерб бюджету муниципального образования Щекинский район от преступных действий обвиняемых составил 130 миллионов рублей.
Следующее заседание по данному делу состоится 30 ноября.
Следующее заседание по данному делу состоится 30 ноября.
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