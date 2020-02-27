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Зверские убийства пенсионеров ради «гробовых»: отморозок получил пожизненный срок

Зверские убийства пенсионеров ради «гробовых»: отморозок получил пожизненный срок

Его сообщник проведет пять лет в колонии особого режима, а затем отправится на 20 лет в колонию строгого режима.

Тульский областной суд вынес приговор ранее судимым 45-летнему и 34-летнему мужчинам. В зависимости от роли каждого они обвинялись в разбойных нападениях, убийствах пенсионеров, а также кражах и грабежах.

Напомним, череда убийств пожилых людей началась 18 августа 2018 года. Первой жертвой стала учительница из Плавска. Убийца жил с ней в одном доме и знал, что она одинока. Злодей вместе с подельником ворвался к ней в жилище, они избили ее, а потом задушили шнуром от утюга. Наживой убийц стали 20 тысяч рублей.

Когда деньги кончились, злоумышленники отправились на новое преступление. Вечером 8 октября их жертвой стал еще один житель Плавска — 79-летний Анатолий Михайлов. В тот вечер он ехал на своем автомобиле ZAZ Chance, когда трое «проголосовали» на дороге и попросили подвезти до села Скородное Плавского района. Пункт назначения был выбран не случайно: село находится вдали от оживленных дорог, а дачники уже уехали. Прибыв в Скородное, вместо оплаты они закололи пенсионера ножом, а тело закопали на местном кладбище за разрушенным храмом.

Машину Михайлова отморозки сожгли у пос. Зыково 10 октября и стали присматривать новых жертв. Вечером 12 октября в Зыково появились четверо на машине: трое мужчин и одна женщина. Они попытались было напасть на жительниц одиноко стоящего дома: 50-летнюю женщину и ее 80-летнюю мать. Пока вторая искала, а потом отдавала налетчикам последние 2000 рублей, первая смогла убежать из дома.

Когда преступники поняли, что одна из жертв смогла сбежать, они в спешке покинули дом. Но из поселка не уехали, а напали на 79-летнего пенсионера, живущего на другом конце поселка. Они забили его молотком и, пока он истекал кровью, обыскали дом. Найдя в шкафу 48 тыс. рублей и прихватив телевизор, убийцы уехали из поселка.

Обвиняемые были задержаны 14 октября в Плавске.

- В рамках расследования допрошено около 60 свидетелей, проведено значительное количество экспертиз. Сложностью в расследовании явилось то, что злоумышленники после совершения преступлений уничтожали следы совершенных ими противоправных деяний. Благодаря слаженным действиям сотрудников следственного управления во взаимодействии с органами внутренних дел Тульской области были собраны достаточные доказательства, изобличающие нападавших в совершении указанных преступлений, — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

11 февраля 2020 года коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт фигурантам уголовного дела.

На основании этого суд вынес приговор, в соответствии с которым один из фигурантов получил пожизненное лишение свободы, а второй проведет пять лет в колонии особого режима, а затем отправится на 20 лет в колонию строгого режима.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:05 +4
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