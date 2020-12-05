В Тульской области убит главный редактор районной газеты

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Предполагается, что его смерть не связана с профессиональной деятельностью.

5 декабря В Узловой Тульской области был убит главный редактор газеты «Знамя. Узловский район» Сергей Ванеев. Тело 54-летнего журналиста обнаружили в одном из домов на ул. 7 Съезд Советов. Мужчина скончался от ножевого ранением в грудную клетку.

На место происшествия незамедлительно выехал руководитель и следователь следственного отдела по городу Узловая следственного управления СК России по Тульской области, сотрудники отдела криминалистики.

«Личность подозреваемого установлена, им оказался 27-летний знакомый потерпевшего. Установлено, что 5 декабря текущего года подозреваемый, находясь по вышеуказанному адресу в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим, причинил ему ножевое ранение грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области

В настоящее время Следственным отделом по городу Узловая СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели и проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Myslo и еженедельник «Слобода» выражают соболезнования родным, близким и коллегам Сергея Ванеева