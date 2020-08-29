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В Туле дознаватель ОП «Зареченский» заявила, что ее изнасиловал участковый

В Туле дознаватель ОП «Зареченский» заявила, что ее изнасиловал участковый

Потерпевшая утверждает, что коллега вывез ее в безлюдное место в багажнике автомобиля.

Как сообщил Myslo информированный источник, 28 августа в Следственный комитет обратилась дознаватель отдела полиции «Зареченский». 31-летняя капитан заявила, что над ней надругался коллега - участковый из того же отдела, 27-летний старший лейтенант.
 
Из заявления следует, что преступление было совершено в неслужебное время. Около 7.30 утра участковый запихнул дознавателя в багажник своего автомобиля и вывез в район лесопосадки, которая находится неподалеку от деревни Прудное. Там полицейский совершил в отношении нее действия сексуального характера. 
 
По неофициальной информации, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам). Подозреваемый задержан.
 
Информацию о случившемся подтвердили несколько источников Myslo.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:45 +11
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