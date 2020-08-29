В Туле дознаватель ОП «Зареченский» заявила, что ее изнасиловал участковый

Потерпевшая утверждает, что коллега вывез ее в безлюдное место в багажнике автомобиля.

Как сообщил Myslo информированный источник, 28 августа в Следственный комитет обратилась дознаватель отдела полиции «Зареченский». 31-летняя капитан заявила, что над ней надругался коллега - участковый из того же отдела, 27-летний старший лейтенант.

Из заявления следует, что преступление было совершено в неслужебное время. Около 7.30 утра участковый запихнул дознавателя в багажник своего автомобиля и вывез в район лесопосадки, которая находится неподалеку от деревни Прудное. Там полицейский совершил в отношении нее действия сексуального характера.

По неофициальной информации, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам). Подозреваемый задержан.

Информацию о случившемся подтвердили несколько источников Myslo.