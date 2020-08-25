В Новомосковске вынесли приговор медбрату, из-за которого умер пациент

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Он получил два года ограничения свободы. Кроме того, почти три года мужчина не сможет заниматься деятельностью, связанной с медобслуживанием населения.

Новомосковский городской суд вынес приговор медбрату местной больницы, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Подробности этой истории читайте здесь.

По официальным данным, 30 мая, с 9.00 до 11.00, при перемещении 43-летнего Константина К. с каталки на кровать, обвиняемый не отрегулировал высоту каталки по высоте кровати, не зафиксировал ее на месте и не попросил о помощи своих коллег.

В результате каталка откатилась в сторону, пациент упал и ударился головой о кафельный пол, получив травму, которая впоследствии привела к летальному исходу – медики «Тульской областной клинической больницы» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, субарахноидальное кровоизлияние и ушиб головного мозга.

Приговором суда медбрат признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с медицинским обслуживанием населения на 2 года 10 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.