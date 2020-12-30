Студент тульского техникума попал под поезд

Парень выжил, но находится в реанимации.

Днем 28 декабря на перегоне Горбачево – Плавск 18-летний юноша попал под поезд.



Студент 3-го курса техникума железнодорожного транспорта имени Б. Ф. Сафонова шел по обочине вдоль железнодорожного пути, слушал музыку в наушниках и не услышал сигналы грузового поезда.

В результате происшествия молодой человек попал в больницу с различными тяжелыми травмами. В настоящий момент он находится в реанимации, уточнили в пресс-службе транспортной полиции.