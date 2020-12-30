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Студент тульского техникума попал под поезд

Студент тульского техникума попал под поезд

Парень выжил, но находится в реанимации.

Днем 28 декабря на перегоне Горбачево – Плавск 18-летний юноша попал под поезд.
 
Студент 3-го курса техникума железнодорожного транспорта имени Б. Ф. Сафонова шел по обочине вдоль железнодорожного пути, слушал музыку в наушниках и не услышал сигналы грузового поезда.
 
В результате происшествия молодой человек попал в больницу с различными тяжелыми травмами. В настоящий момент он находится в реанимации, уточнили в пресс-службе транспортной полиции. 
 
 

Пресс-служба транспортной полиции напоминает: железная дорога – зона повышенной опасности! Несоблюдение правил безопасности может повлечь серьезные последствия для жизни и здоровья.

 

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:52 +3
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