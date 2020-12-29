Разломали и прикрыли тряпочкой: дом в Щекино третий месяц затапливает канализация

Старое покрывало на стене прикрывает коммунальную проблему, которую уже несколько месяцев отказывается решать управляющая компания.

В Щекино жители дома №16 по ул. Зайцева третий месяц живут практически на канализационной яме. В конце сентября обнаружился порыв на канализационной трубе, выводившей сточные воды в выгребную яму.

Жители обратились в управляющую компанию, но понимания с ее стороны не нашли. Сотрудники вышли, разломали стену — у дома нет подвала и только таким странным способом, видимо, можно было добраться до поврежденной пластиковой трубы. Коммунальщики посмотрели на последнюю и ушли — мол, денег на ремонт нет. А разломанную стену прикрыли покрывалом, наверное, чтобы ветер не задувал?

Тогда жители написали обращение в администрацию района. Но и там на их проблему закрыли глаза, предложив подождать, когда дом соберет достаточно денег на ремонт, или вовсе подать заявку на участие в программе «Народный бюджет».

В ответе, подписанном главой администрации Щекинского района Александром Гамбургом, говорится:

«Указанный многоквартирный дом находится в непосредственном управлении ООО УК «Крепость» с 1 ноября 2020 года. По информации УК «Крепость», при обследовании выявлена необходимость в замене канализационного выпуска до выгребной ямы.

Замену канализационного выпуска УК «Крепость» готово выполнить при наличии достаточных средств по статье «Содержание жилья» и протокола общего собрания собственников.

Ответ возмутил жителей.

По-хорошему, нужен трактор, чтобы раскопать, нужна ассенизаторская машина и несколько метров пластиковой трубы, чтобы подсоединиться к рабочей трубе. Только этого делать никто не хочет. Интересно, о какой сумме идет речь и как долго УК «Крепость» планирует собирать деньги на покупку пластиковой трубы и вызов машины, чтобы откачать канализацию?

Кстати, администрация района не видит ничего ужасного и даже опасного в том, что канализация просто льется под дом в период пандемии, создавая потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Чиновники предлагают подать заявку в программу «Народный бюджет»:

– Ежегодно в Тульской области проводится конкурс на участие в проекте «Народный бюджет», который финансируется из средств областного бюджета с обязательным софинансированием населения и местного бюджета.

Заявки на участие в проекте принимаются при условии наличия в доме муниципальных квартир. Подробная информация о проекте «Народный бюджет», условиях участия в нем и подачи заявки размещается на сайте правительства Тульской области в разделе «Открытый регион-71» — «Народный бюджет».

В рамках данного проекта также можно выполнить работы по благоустройству придомовой территории. В случае подачи документов от жителей Щекинского района на участие в программе будет оказана помощь в подготовке конкурсной заявки, — сказал жителям Александр Гамбург.

Жители надеются, что у прокуратуры и ГЖИ есть иные способы решения данной проблемы.