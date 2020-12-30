В Заокском районе в ДТП погиб подросток

Фото: УГИБДД России по Тульской области.

Вчера, 29 декабря, на 3-м км автодороги Малахово – Заокский –Музей «Поленово» в Заокском районе произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 01.55 53-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с питбайком IRBIS ТТР 125, которым управлял 16-летний парень.

В результате ДТП водитель питбайка получил незначительные травмы, а его пассажир, 16-летний студент первого курса техникума железнодорожного транспорта имени Б. Ф. Сафонова, погиб на месте происшествия.