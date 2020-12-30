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В Заокском районе в ДТП погиб подросток
Фото: УГИБДД России по Тульской области.

В Заокском районе в ДТП погиб подросток

Авария произошла 29 декабря.

Вчера, 29 декабря, на 3-м км автодороги Малахово – Заокский –Музей «Поленово» в Заокском районе произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция. 
 
В 01.55 53-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с питбайком IRBIS ТТР 125, которым управлял 16-летний парень.
 
В результате ДТП водитель питбайка получил незначительные травмы, а его пассажир, 16-летний студент первого курса техникума железнодорожного транспорта имени Б. Ф. Сафонова, погиб на месте происшествия. 
 
 
 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 16:17 +2
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