В Тульской области за неделю задержали более 60 пьяных водителей

Фото из архива MySlo

С 21 по 27 декабря полицейскими пресечено 23419 нарушений ПДД. 21489 нарушений выявлено с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации – в основном, это превышение скорости и выезд на встречную полосу.

42 водителя нарушили правила перевозки детей, 84 – не пропустили пешеходов. 17 человек сели за руль, будучи лишенными водительского удостоверения. 80 автовладельцев переусердствовали с тонировкой, а 61 человек выехал на дорогу в состоянии опьянения.

Ещё 1646 административных материалов составлены за другие нарушения ПДД. 186 машин отправлены на спецстоянку.

Инспекторы в очередной раз напоминают: за пьяное вождение нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет. При рецидиве сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Также предусмотрено уголовное наказание – до двух лет лишения свободы.

Если в темное время суток вы заметили на трассе пешехода или вам достоверно известно о факте пьяной езды – проявите свою гражданскую позицию, не оставайтесь равнодушными и безучастными. Сообщите об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД. Полицейские немедленно отреагируют и примут необходимые меры: