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В Тульской области за неделю задержали более 60 пьяных водителей
Фото из архива MySlo

В Тульской области за неделю задержали более 60 пьяных водителей

Сотрудники региональной Госавтоинспекции подвели итоги работы за прошедшие семь дней.

С 21 по 27 декабря полицейскими пресечено 23419 нарушений ПДД. 21489 нарушений выявлено с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации – в основном, это превышение скорости и выезд на встречную полосу.

42 водителя нарушили правила перевозки детей, 84 – не пропустили пешеходов. 17 человек сели за руль, будучи лишенными водительского удостоверения. 80 автовладельцев переусердствовали с тонировкой, а 61 человек выехал на дорогу в состоянии опьянения.

Ещё 1646 административных материалов составлены за другие нарушения ПДД. 186 машин отправлены на спецстоянку.

Инспекторы в очередной раз напоминают: за пьяное вождение нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет.  При рецидиве сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Также предусмотрено уголовное наказание – до двух лет лишения свободы. 

Если в темное время суток вы заметили на трассе пешехода или вам достоверно известно о факте пьяной езды – проявите свою гражданскую позицию, не оставайтесь равнодушными и безучастными. Сообщите об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД. Полицейские немедленно отреагируют и примут необходимые меры:

  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38.
  • Номер для связи через WhatsApp или Viber: +7(999)374-36-13.
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