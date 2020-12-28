Тульские педагоги смогут купить жильё по программе льготной ипотеки

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Она будет запущена в регионе с 1 января по поручению губернатора Алексея Дюмина.

С 1 января для педагогов Тульской области процентная ставка ипотечного займа будет снижена до 5% годовых. Его сумма – не более 3,5 млн рублей. Срок кредита – от 3 до 30 лет. Ставка действует при покупке квартиры в новостройке либо доме не старше 1970 года.

– Чтобы создать дополнительные условия для улучшения жилищных условий педагогов, по поручению Алексея Дюмина условия ипотечного кредитования в региональном фонде были улучшены, – рассказал министр строительства Тульской области Константин Лопухов.