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Тульские педагоги смогут купить жильё по программе льготной ипотеки
Фото из архива MySlo

Тульские педагоги смогут купить жильё по программе льготной ипотеки

Она будет запущена в регионе с 1 января по поручению губернатора Алексея Дюмина.

С 1 января для педагогов Тульской области процентная ставка ипотечного займа будет снижена до 5% годовых. Его сумма – не более 3,5 млн рублей. Срок кредита – от 3 до 30 лет. Ставка действует при покупке квартиры в новостройке либо доме не старше 1970 года.

– Чтобы создать дополнительные условия для улучшения жилищных условий педагогов, по поручению Алексея Дюмина условия ипотечного кредитования в региональном фонде были улучшены, – рассказал министр строительства Тульской области Константин Лопухов.

Подробнее о новой ипотечной программе можно узнать по адресу: пр-т Ленина, д. 40, на сайте или по телефону: +7(4872)79-20-20. 

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