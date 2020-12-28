«Накажи автохама»: нарушения автомобилистов глазами водителя тульского трамвая
Многие автовладельцы не стесняются бесцеремонно объезжать вагон по встречной полосе, чтобы первыми проехать перекрёсток.
Мы продолжаем публиковать видеоролики, присланные вами в нашу спецрубрику «Накажи автохама». Соавтором сегодняшней публикации стала тулячка, которая работает водителем трамвая.
По словам женщины, пожелавшей остаться неизвестной, сталкивать с автохамством ей приходится ежедневно. Самое распространённое его проявление – желание водителей поскорее проскочить перекрёсток. Для этого они объезжают остановившийся трамвай по встречной полосе, чтобы первыми начать движение.
На требования ПДД закрывают глаза в том числе и таксисты…
…а на улице Советской, в районе пересечения с ул. Дзержинского иногда даже возникает небольшая пробка, состоящая из таких «торопыг».
На ул. Коминтерна, в районе поворота на ул. Советскую, некоторые автомобилисты игнорируют требования дорожных знаков – на этом участке поворот разрешён только направо.
К сожалению, не на всех видеозаписях можно рассмотреть госномер нарушителя, но те, на которых номера подлежат идентификации, мы обязательно отправим сотрудникам Госавтоинспекции.
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7(962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.
Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов!