«Накажи автохама»: нарушения автомобилистов глазами водителя тульского трамвая

Кадр из видео

Многие автовладельцы не стесняются бесцеремонно объезжать вагон по встречной полосе, чтобы первыми проехать перекрёсток.

Мы продолжаем публиковать видеоролики, присланные вами в нашу спецрубрику «Накажи автохама». Соавтором сегодняшней публикации стала тулячка, которая работает водителем трамвая.

По словам женщины, пожелавшей остаться неизвестной, сталкивать с автохамством ей приходится ежедневно. Самое распространённое его проявление – желание водителей поскорее проскочить перекрёсток. Для этого они объезжают остановившийся трамвай по встречной полосе, чтобы первыми начать движение.

На требования ПДД закрывают глаза в том числе и таксисты…

…а на улице Советской, в районе пересечения с ул. Дзержинского иногда даже возникает небольшая пробка, состоящая из таких «торопыг».

На ул. Коминтерна, в районе поворота на ул. Советскую, некоторые автомобилисты игнорируют требования дорожных знаков – на этом участке поворот разрешён только направо.

К сожалению, не на всех видеозаписях можно рассмотреть госномер нарушителя, но те, на которых номера подлежат идентификации, мы обязательно отправим сотрудникам Госавтоинспекции.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!