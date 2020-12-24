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Жесткая авария с автомобилем МЧС в Туле: подробности

Жесткая авария с автомобилем МЧС в Туле: подробности

Корреспондент Myslo побывал на месте происшествия.

UPD: Новость обновлена в 10.59. Материал дополнен комментарием ГИБДД.

Утром 24 декабря в районе пересечения улиц Дмитрия Ульянова и Демонстрации в аварию попал автомобиль службы пожаротушения (СПТ). Myslo писал об этом здесь.

По предварительной информации, автомобиль МЧС следовал по улице Дмитрия Ульянова вверх, а автомобиль Hyundai пересекал улицу Демонстрации по направлению к центру города. По словам очевидцев, машина экстренной службы двигалась с включенным проблесковым маячком и сиреной и притормозила перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора. Спасатели ехали на вызов о задымлении в одной из школ (к счастью, информация не подтвердилась, просто автоматически сработала пожарная сигнализация).

По предварительной информации, водители просто не заметили друг друга из-за других транспортных средств. 

В аварии пострадала водитель автомобиля Hyundai.

В пресс-службе ГИБДД сообщили:

– Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП на пересечении улиц Демонстрации и Дмитрия Ульянова в Туле. 24 декабря около 8.40 там столкнулись автомобили «Хюндай» и «Газель». По предварительным данным, микроавтобус проезжал перекресток с включенными проблесковыми сигналами и столкнулся с двигавшейся на разрешающий сигнал светофора иномаркой. В результате происшествия пострадала 32-летняя женщина – водитель легкового автомобиля. Степень тяжести вреда здоровью устанавливается.

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В Туле попала в аварию машина МЧС, Фото: 2
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 09:42 +6
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