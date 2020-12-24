Сколько будем платить за электроэнергию и вывоз мусора в 2021 году
Комитет по тарифам правительства Тульской области опубликовал официальные документы по утвержденным тарифам.
Процент повышения тарифов ЖКХ в 2021 году был утвержден распоряжением Правительства РФ № 2827-р от 30 октября 2020 г. Единого для всей страны показателя, как и прежде, не будет. Насколько вырастут цифры в платежках за коммуналку, зависит от региона проживания. Правительство утвердило средние значения для каждого субъекта РФ, которыми и будут руководствоваться местные власти при утверждении предельных тарифов ЖКХ.
Комитет по тарифам правительства Тульской области утвердил новые тарифы на электроэнергию и вывоз мусора, официально опубликовал соответствующие постановления 22 декабря. Постановления вступят в силу с 1 января 2021 года.
Цена (тариф) на электроэнергию для населения поднимется с 4,57 руб./кВтч до 4,8 руб/кВтч с 1 июля 2021 года и будет действовать до 31 декабря 2021 г.
Для жителей, квартиры которых оборудованы электроплитами, а также сельских жителей цена киловатта изменится с 3,2 руб. до 3,36 руб. – для них действует понижающий коэффициент 0,7.
Тариф на вывоз ТКО, действующий весь 2019 год без увеличения, изменится с 1 июля 2021 года:
|
Региональный оператор
|
Тариф 1 полугодия 2021 г. (такой же был в 2020 м г.) руб./куб. м
|
Тариф 2 полугодия 2021 г.
руб./куб. м
|
Тариф 1 полугодия 2021 г.
руб./куб. м
|
Тариф 2 полугодия 2021 г.
руб./куб. м
|
«Хартия»
|
561,2
|
563,72
|
563,72
|
596,48
|
«МСК-НТ»
|
670,3
|
672,6
|
672,6
|
716,55
Напомним, что размер платы за вывоз ТКО в месяц рассчитывается следующим образом: (количество проживающих х норматив х тариф)/12 месяцев. Для населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, норматив накопления составит 2,65 куб. м/год (553 (кг/год), в многоквартирных домах — 2,30 куб. м/год (414 кг/год) с одного проживающего.
С 1 января 2021 года года туляков, которые не платили за услуги ЖКХ, ждет неприятный сюрприз – отменяется мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату, который вводили в рамках поддержки населения в период пандемии коронавируса.