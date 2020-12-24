Сколько будем платить за электроэнергию и вывоз мусора в 2021 году

Процент повышения тарифов ЖКХ в 2021 году был утвержден распоряжением Правительства РФ № 2827-р от 30 октября 2020 г. Единого для всей страны показателя, как и прежде, не будет. Насколько вырастут цифры в платежках за коммуналку, зависит от региона проживания. Правительство утвердило средние значения для каждого субъекта РФ, которыми и будут руководствоваться местные власти при утверждении предельных тарифов ЖКХ.

Комитет по тарифам правительства Тульской области утвердил новые тарифы на электроэнергию и вывоз мусора, официально опубликовал соответствующие постановления 22 декабря. Постановления вступят в силу с 1 января 2021 года.

Цена (тариф) на электроэнергию для населения поднимется с 4,57 руб./кВтч до 4,8 руб/кВтч с 1 июля 2021 года и будет действовать до 31 декабря 2021 г.

Для жителей, квартиры которых оборудованы электроплитами, а также сельских жителей цена киловатта изменится с 3,2 руб. до 3,36 руб. – для них действует понижающий коэффициент 0,7.

Тариф на вывоз ТКО, действующий весь 2019 год без увеличения, изменится с 1 июля 2021 года:

Региональный оператор Тариф 1 полугодия 2021 г. (такой же был в 2020 м г.) руб./куб. м Тариф 2 полугодия 2021 г. руб./куб. м Тариф 1 полугодия 2021 г. руб./куб. м Тариф 2 полугодия 2021 г. руб./куб. м «Хартия» 561,2 563,72 563,72 596,48 «МСК-НТ» 670,3 672,6 672,6 716,55

Напомним, что размер платы за вывоз ТКО в месяц рассчитывается следующим образом: (количество проживающих х норматив х тариф)/12 месяцев. Для населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, норматив накопления составит 2,65 куб. м/год (553 (кг/год), в многоквартирных домах — 2,30 куб. м/год (414 кг/год) с одного проживающего.

С 1 января 2021 года года туляков, которые не платили за услуги ЖКХ, ждет неприятный сюрприз – отменяется мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату, который вводили в рамках поддержки населения в период пандемии коронавируса.