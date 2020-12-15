Тульские школьники уйдут на вынужденные каникулы в декабре
Последним учебным днем в этом году будет 25 декабря.
15 декабря на брифинге для СМИ министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала об организации учебного процесса в образовательных учреждениях региона.
Министр сообщила, что всем школам и средним профессиональным учреждениям рекомендовано начать зимние каникулы с 28 декабря. Последним учебным днем в этом году будет 25 декабря, до этой даты должна быть проведена аттестация за четверть или полугодие.
При шестидневной учебной неделе занятия 26 декабря пройдут в дистанционном режиме.
Детские сады продолжат работать в прежнем режиме.
Школьники вернутся к учебе 11 января 2021 года.
- Мы идем на этот шаг для того чтобы замедлить рост заболеваемости в образовательных учреждениях. Пока у нас нет оснований для введения всеобщего дистанта, но мы продолжаем следить за эпидемиологической ситуацией, - сказала Алевтина Шевелева.
По словам министра, к этому дню на дистанционную форму обучения на основании предписания Роспотребнадзора и в связи с превышением порога по ОРВИ переведены 365 класса в школах, 49 групп в средних профессиональных образовательных учреждениях. В 68 группах детских садов приостановлен образовательный процесс.
Министерство продолжает мониторинг соблюдения требований Роспотребнадзора в образовательных учреждениях:
- проведение ежедневного «утреннего фильтра» с обязательной бесконтактной термометрией;
- наличие в достаточном количестве рециркуляторов воздуха, СИЗов и дезинфицирующих средств;
- регламентов по замещению заболевших педагогов, своевременной изоляции в случае выявления коронавируса;
- учета детей, не посещающих учреждения по причине болезни.