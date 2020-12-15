Тульские школьники уйдут на вынужденные каникулы в декабре

Последним учебным днем в этом году будет 25 декабря.

15 декабря на брифинге для СМИ министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала об организации учебного процесса в образовательных учреждениях региона.

Министр сообщила, что всем школам и средним профессиональным учреждениям рекомендовано начать зимние каникулы с 28 декабря. Последним учебным днем в этом году будет 25 декабря, до этой даты должна быть проведена аттестация за четверть или полугодие.

При шестидневной учебной неделе занятия 26 декабря пройдут в дистанционном режиме.

Детские сады продолжат работать в прежнем режиме.

Школьники вернутся к учебе 11 января 2021 года.

- Мы идем на этот шаг для того чтобы замедлить рост заболеваемости в образовательных учреждениях. Пока у нас нет оснований для введения всеобщего дистанта, но мы продолжаем следить за эпидемиологической ситуацией, - сказала Алевтина Шевелева.

По словам министра, к этому дню на дистанционную форму обучения на основании предписания Роспотребнадзора и в связи с превышением порога по ОРВИ переведены 365 класса в школах, 49 групп в средних профессиональных образовательных учреждениях. В 68 группах детских садов приостановлен образовательный процесс.

Министерство продолжает мониторинг соблюдения требований Роспотребнадзора в образовательных учреждениях: