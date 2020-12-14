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В Туле буйный мужчина напал на продавца-консультанта спортивного магазина

В Туле буйный мужчина напал на продавца-консультанта спортивного магазина

Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии.

13 декабря в ТЦ «Гостиный двор» в одном из сетевых магазинов спортивных товаров мужчина напал на продавца-консультанта, врезав тому кулаком в нос. На место вызвали экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.
 
- Росгвардейцы задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался 33-летний уроженец города Волгограда, который в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения продавцу. Задержанного передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Тульской области.
 
Причину конфликта устанавливают правоохранители. По одной из версий, в истории замешаны личные мотивы.
 
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:00 +3
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