В России цены на продукты могут заморозить на три месяца

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Соглашение между компаниями поможет стабилизировать ситуацию в сфере торговли, считают в министерствах. Об этом пишут федеральные СМИ.

С 1 января 2021 года в стране могут на три месяца заморозить предельные цены на сахар-песок и подсолнечное масло. По данным « Известий », закупочные цены на масло планируют зафиксировать на уровне 95 рублей за литр, а в рознице — 110 рублей. Цены на сахар не должны превышать 36 и 45 рублей за 1 кг соответственно.

Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось на минувшей неделе с участием президента. Путин обратил внимание на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба.