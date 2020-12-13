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За двое суток жители Тульской области «подарили» мошенникам 2 миллиона рублей

За двое суток жители Тульской области «подарили» мошенникам 2 миллиона рублей

Полиция напоминает о мерах безопасности, но все напрасно.

В Тульской области злоумышленники продолжают совершать преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются денежные средства.

Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

За двое суток жертвами мошенников стали 16 жителей Тулы и области. Они «вручили» злоумышленникам 2 миллиона рублей.

По всем выявленным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки. 

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:14 +2
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