За двое суток жители Тульской области «подарили» мошенникам 2 миллиона рублей

Полиция напоминает о мерах безопасности, но все напрасно.

В Тульской области злоумышленники продолжают совершать преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются денежные средства.

Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

За двое суток жертвами мошенников стали 16 жителей Тулы и области. Они «вручили» злоумышленникам 2 миллиона рублей.

По всем выявленным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.