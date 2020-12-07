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Ворвались в гараж и подстрелили жертву: в Узловой вынесли приговор пятерым разбойникам

Ворвались в гараж и подстрелили жертву: в Узловой вынесли приговор пятерым разбойникам

Шестого уже год не могут задержать: ему удалось скрыться.

4 декабря в Узловском городском суде вынесли приговор пятерым разбойникам, напавшим на владельца гаража в селе Супонь. Myslo писал про это громкое дело здесь.

Вечером 3 ноября 2019 года шестеро вооруженных мужчин (один до сих пор в розыске) ворвались в гараж в районе села Супонь Узловского района и напали на хозяина гаража и его друга. В ходе нападения потерпевшему были причинены телесные повреждения, в том числе огнестрельные ранения, и похищено имущество на общую сумму свыше 200 тыс. рублей.

Среди похищенного: приставка, строительные инструменты, коллекционные монеты и ордена (не государственные награды).
 

Спустя две недели банду задержали практически в полном составе, лишь одному преступнику удалось скрыться. При обыске в жилище у троих соучастников преступления следователи обнаружили наркотические средства и психотропные вещества, огнестрельное оружие и боеприпасы.

В ходе предварительного расследования из незаконного владения обвиняемых и третьих лиц изъято и возвращено потерпевшему похищенное имущество на общую сумму 127,5 тыс. рублей.

Кроме разбоя задержанным вменяли совершение преступлений по ч. 1 и 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном и крупном размерах, психотропных веществ в значительном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Подсудимые отделались небольшими сроками:
  • Андрей Шевалдин по ч. 2 ст. 162 и ч. 1 ст. 228 УК РФ получил 3 года 6 месяцев лишения свободы,
  • Родион Варецкий по ч. 2 ст. 162 и ч. 2 ст. 228 УК РФ получил 4 года лишения свободы,
  • Дмитрий Лукин по ч. 2 ст. 162 и ч. 1 ст. 222 УК РФ получил 3 года 6 месяцев лишения свободы,
  • Сергей Куксов и Александр Вильдейс по ч. 2 ст. 162 УК РФ получили по 3 года лишения свободы. 

При этом разбойники содержались в СИЗО с 21 ноября 2019 года, и срок содержания под стражей им зачтут как день за полтора в счет приговора. Сидеть останется не так уж и много.   

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:55 +1
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