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Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 7 декабря

Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 7 декабря

Публикуем статистику за неделю.

Региональное правительство опубликовало карту самых зараженных городов и районов Тульской области. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 526.

На втором месте по приросту Алексин— плюс 123 заразившихся, далее Новомосковск — плюс 91 человек.

 
Детализация по населенным пунктам:
 
Сюжет: Коронавирус
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