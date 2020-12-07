Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 7 декабря
Публикуем статистику за неделю.
Региональное правительство опубликовало карту самых зараженных городов и районов Тульской области. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 526.
На втором месте по приросту Алексин— плюс 123 заразившихся, далее Новомосковск — плюс 91 человек.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 11:12, 5 534 0
сегодня, в 09:30, 58 1782 -1
вчера, в 11:26, 246 8535 3
5 декабря, в 11:12, 191 3988 0
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