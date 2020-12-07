Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 7 декабря

Региональное правительство опубликовало карту самых зараженных городов и районов Тульской области. За неделю наибольший прирост по числу заболевших произошел в Большой Туле — плюс 526.

На втором месте по приросту Алексин— плюс 123 заразившихся, далее Новомосковск — плюс 91 человек.

Детализация по населенным пунктам: