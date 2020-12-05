В Туле женщина попалась на краже мужской спортивной одежды

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Подозреваемая во всем созналась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В дежурную часть ОП «Центральный» обратился сотрудник одного из спортивных магазинов на ул. Советской. Мужчина заявил, что из торгового зала была совершена кража мужской одежды.

«При просмотре записи с камер видеонаблюдения была установлена личность предполагаемой преступницы. Ей оказалась нигде не работающая 29-летняя цыганка. Она была задержана и доставлена в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От задержанной получены признательные показания.