В Тульском музее изобразительных искусств проходит выставка «Русская графика XIX-XX веков»

В экспозиции работы знаменитых художников. Акварель очень требовательна к сохранности, поэтому выставка будет короткой.

В Тульском музее изобразительных искусств открылась выставка «Русская графика XIX- XX веков». Экспозиция включает работы таких знаменитых художников, как Петр Соколов, Владимир Гау , Александр Брюллов, Людвиг Премацци , Василий Поленов, Роберт Фальк, Порфирий Крылов, Петр Кончаловский, Александр Дейнека.

«Это портреты и пейзажи из фондов ТМИИ , выполненные в технике акварель и пастель. Акварель очень требовательна к сохранности и поэтому длительное время находиться в экспозиции не может. После непродолжительных выставок работы вновь возвращаются для бережного хранения в фонды», - рассказали в Тульском музее изобразительных искусств.

Выставка организована в двух залах музея. Здесь можно увидеть, как менялась техника акварельного рисунка в течение двух веков.

В экспозиции представлены женские образы, среди которых и портрет Надежды Соллогуб, которой посвятил свои строки Александр Пушкин.

Также здесь экспонируются портреты знаменитых дворян Тульской губернии Николая Гагарина, Алексея Бобринского, Олсуфьевых и других известных в нашей области жителей.

Привлекает внимание и витрина с миниатюрными портретами. В XIX веке появилась мода дарить друг другу свои портреты. Поэтому, можно сказать, что русская графика позапрошлого столетия - это камерное искусство, которое было популярно среди дворян.

Надо отметить, что небольшая часть этих работ в рамках национального проекта «Культура» в прошлом году была показана в Дагестанском музее изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой, в начале этого года - в Белгородском художественном музее.

Работа выставки продлится до 25 января 2021 года по адресу: Тула, ул. Ф. Энгельса, 64. Заказ экскурсий и справки по телефону: (4872) 35-40-53.

Возрастная категория 6+.