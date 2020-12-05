новости
новости
Регистрация
В Тульском музее изобразительных искусств проходит выставка «Русская графика XIX-XX веков»

В Тульском музее изобразительных искусств проходит выставка «Русская графика XIX-XX веков»

В экспозиции работы знаменитых художников. Акварель очень требовательна к сохранности, поэтому выставка будет короткой.

В Тульском музее изобразительных искусств открылась выставка «Русская графика XIX-XX веков». Экспозиция  включает работы таких знаменитых художников, как Петр Соколов, Владимир Гау, Александр Брюллов, Людвиг Премацци, Василий Поленов, Роберт Фальк, Порфирий Крылов, Петр Кончаловский, Александр Дейнека.
 
«Это портреты и пейзажи из фондов ТМИИ, выполненные в технике акварель и пастель. Акварель очень требовательна к сохранности и поэтому длительное время находиться в экспозиции не может. После непродолжительных выставок работы вновь возвращаются для бережного хранения в фонды», - рассказали в Тульском музее изобразительных искусств.
 
Выставка организована в двух залах музея. Здесь можно увидеть, как менялась техника акварельного рисунка в течение двух веков.
 
В экспозиции представлены женские образы, среди которых и портрет Надежды Соллогуб, которой посвятил свои строки Александр Пушкин.
Также здесь экспонируются портреты знаменитых дворян Тульской губернии Николая Гагарина, Алексея Бобринского, Олсуфьевых и других известных в нашей области жителей.
 
 
Привлекает внимание и витрина с миниатюрными портретами. В XIX веке появилась мода дарить друг другу свои портреты. Поэтому, можно сказать, что русская графика позапрошлого столетия - это камерное искусство, которое было популярно среди дворян. 
 
Надо отметить, что небольшая часть этих работ в рамках национального проекта «Культура» в прошлом году была показана в Дагестанском музее изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой, в начале этого года - в Белгородском художественном музее.
 
Работа выставки продлится до 25 января 2021 года по адресу: Тула, ул. Ф. Энгельса, 64. Заказ экскурсий и справки по телефону: (4872) 35-40-53. 
 
Возрастная категория 6+.
 
 

 

Почему же так интересны эти миниатюрные портреты? В 19 веке появилась мода дарить друг другу свои портреты. Поэтому, можно сказать, что русская графика 19 века, это камерное искусство, которое было популярно среди дворян. Затем у профессиональных художников возник интерес к этому виду изобразительного искусства. Более того, акварель — это сложная техника. Но она многими любима, т.к. позволяет лучше передать тонкие детали: цвет лица, блеск глаз, кружево. И от этого портреты и пейзажи получаются воздушными и очень привлекательными. 

 
 
 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:02 +1
Другие статьи по темам
Событие
культураакварельвыставка
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области убит главный редактор районной газеты
В Тульской области убит главный редактор районной газеты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.