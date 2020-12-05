В Тульском музее изобразительных искусств проходит выставка «Русская графика XIX-XX веков»
В экспозиции работы знаменитых художников. Акварель очень требовательна к сохранности, поэтому выставка будет короткой.
В Тульском музее изобразительных искусств открылась выставка «Русская графика XIX-
XX веков». Экспозиция включает работы таких знаменитых художников, как Петр Соколов, Владимир Гау, Александр Брюллов, Людвиг Премацци, Василий Поленов, Роберт Фальк, Порфирий Крылов, Петр Кончаловский, Александр Дейнека.
«Это портреты и пейзажи из фондов
ТМИИ, выполненные в технике акварель и пастель. Акварель очень требовательна к сохранности и поэтому длительное время находиться в экспозиции не может. После непродолжительных выставок работы вновь возвращаются для бережного хранения в фонды», - рассказали в Тульском музее изобразительных искусств.
Выставка организована в двух залах музея. Здесь можно увидеть, как менялась техника акварельного рисунка в течение двух веков.
В экспозиции представлены женские образы, среди которых и портрет Надежды Соллогуб, которой посвятил свои строки Александр Пушкин.
Также здесь экспонируются портреты знаменитых дворян Тульской губернии Николая Гагарина, Алексея Бобринского, Олсуфьевых и других известных в нашей области жителей.
Привлекает внимание и витрина с миниатюрными портретами. В XIX веке появилась мода дарить друг другу свои портреты. Поэтому, можно сказать, что русская графика позапрошлого столетия - это камерное искусство, которое было популярно среди дворян.
Надо отметить, что небольшая часть этих работ в рамках национального проекта «Культура» в прошлом году была показана в Дагестанском музее изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой, в начале этого года - в Белгородском художественном музее.
Работа выставки продлится до 25 января 2021 года по адресу: Тула, ул. Ф. Энгельса, 64. Заказ экскурсий и справки по телефону: (4872) 35-40-53.
Возрастная категория 6+.
Почему же так интересны эти миниатюрные портреты? В 19 веке появилась мода дарить друг другу свои портреты. Поэтому, можно сказать, что русская графика 19 века, это камерное искусство, которое было популярно среди дворян. Затем у профессиональных художников возник интерес к этому виду изобразительного искусства. Более того, акварель — это сложная техника. Но она многими любима, т.к. позволяет лучше передать тонкие детали: цвет лица, блеск глаз, кружево. И от этого портреты и пейзажи получаются воздушными и очень привлекательными.