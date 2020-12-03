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Полицейские поймали туляка, спалившего чужой автомобиль

Полицейские поймали туляка, спалившего чужой автомобиль

Пожар произошел 1 декабря рядом с онкодиспансером на улице Плеханова.

В Туле полицейские установили подозреваемого в поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД.

Вечером 1 декабря на улице Плеханова загорелся ВАЗ-2107. В результате пожара «семерка» полностью выгорела, также огонь повредил боковое зеркало стоявшей неподалеку «Лады».

Осмотрев место происшествия, полицейские сделали вывод, что произошел поджог, и задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель. 
 
Туляк пояснил, что вечером 1 декабря пьяным возвращался домой. По пути он решил угнать автомобиль и проник в салон «семерки», но не смог завести двигатель. Решив «отомстить» машине, мужчина закурил и сигаретой прожигал обшивку сидений. Именно это и стало причиной пожара.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. 

 
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:19 +1
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