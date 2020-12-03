Полицейские поймали туляка, спалившего чужой автомобиль
Пожар произошел 1 декабря рядом с онкодиспансером на улице Плеханова.
В Туле полицейские установили подозреваемого в поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД.
Вечером 1 декабря на улице Плеханова загорелся ВАЗ-2107. В результате пожара «семерка» полностью выгорела, также огонь повредил боковое зеркало стоявшей неподалеку «Лады».
Осмотрев место происшествия, полицейские сделали вывод, что произошел поджог, и задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель.
Вечером 1 декабря на улице Плеханова загорелся ВАЗ-2107. В результате пожара «семерка» полностью выгорела, также огонь повредил боковое зеркало стоявшей неподалеку «Лады».
Осмотрев место происшествия, полицейские сделали вывод, что произошел поджог, и задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель.
Туляк пояснил, что вечером 1 декабря пьяным возвращался домой. По пути он решил угнать автомобиль и проник в салон «семерки», но не смог завести двигатель. Решив «отомстить» машине, мужчина закурил и сигаретой прожигал обшивку сидений. Именно это и стало причиной пожара.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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