Полицейские поймали туляка, спалившего чужой автомобиль





Вечером 1 декабря на улице Плеханова



Осмотрев место происшествия, полицейские сделали вывод, что произошел поджог, и задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель. В Туле полицейские установили подозреваемого в поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД.Вечером 1 декабря на улице Плеханова загорелся ВАЗ-2107 . В результате пожара «семерка» полностью выгорела, также огонь повредил боковое зеркало стоявшей неподалеку «Лады».Осмотрев место происшествия, полицейские сделали вывод, что произошел поджог, и задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель.

Туляк пояснил, что вечером 1 декабря пьяным возвращался домой. По пути он решил угнать автомобиль и проник в салон «семерки», но не смог завести двигатель. Решив «отомстить» машине, мужчина закурил и сигаретой прожигал обшивку сидений. Именно это и стало причиной пожара.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.



