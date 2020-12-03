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Тулякам пора сделать выбор: электронная или бумажная трудовая?

Тулякам пора сделать выбор: электронная или бумажная трудовая?

У жителей Тульской области осталось меньше месяца, чтобы определиться с формой ведения трудовой книжки.

До конца текущего года граждане должны сделать свой выбор и подать работодателю соответствующее заявление о формате ведения сведения об их трудовой деятельности: старый вариант — бумажная книжка или новый — электронная.

Проверить сведения из электронной трудовой книжки несложно. Их можно контролировать через Личный кабинет на сайте ПФР, на портале госуслуг, а также можно сделать запрос в МФЦ или в ПФР.

Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на работу с 1 января 2021 года, автоматически будет осуществляться только в электронном виде.

Напомним, что для работодателей с 1 января 2020 года введена обязанность представлять в ПФР сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки. Всю информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже работодатели должны предоставлять в пенсионные органы для хранения её в информационных ресурсах ПФР.

С апреля текущего года сведения об увольнении или приеме на работу работодатели должны представлять практически в режиме онлайн (на следующий день после подписания приказа), что очень помогло гражданам при получении в сложной эпидемиологической обстановке в получении пособия по безработице.

Подробную информацию о переходе на электронные трудовые книжки можно найти на официальном сайте ПФР в разделе «Электронная трудовая книжка (ЭТК)».

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